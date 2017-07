Bão số 4 đi qua, Quảng Bình chỉ còn mưa rải rác

Đến thời điểm hiện tại, sau khi đổ bộ vào Quảng Bình, Bão số 4 đã đi vào vùng núi của nước bạn Lào. Lúc bão đi vào đất liền, sức gió đã suy yếu chỉ còn cấp 6 và không gây ảnh hưởng nhiều đến nhà cửa, cây cối, hoa màu của dân.

Đến 17h20 ngày 25/7, tại Quảng Bình chỉ còn mưa vừa rải rác ở một vài nơi, sức gió đo được tại TP.Đồng Hới ở cấp 6.

Trước đó, theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Bình, từ trưa cùng ngày, vùng biển ven bờ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động mạnh; vùng biển ven bờ khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động mạnh. Nước dâng kết hợp với thủy triều ở vùng ven biển từ Nghệ An đến Quảng Bình cao từ 2 - 3m.

Từ trưa nay do ảnh hưởng của bão nên ở Quảng Bình có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm cả đợt, có nơi trên 250mm).

Tàu thuyền neo đậu tránh bão trên sông Nhật Lệ, TP.Đồng Hới.

Để kịp thời ứng phó với bão, ngay từ ngày 24/7, UBND Quảng Bình đã có công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị và các địa phương triển khai công tác phòng chống, sẵn sàng ứng phó với Bão số 4.

Các đồn Biên phòng dọc bờ biển Quảng Bình đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển về nơi trú ẩn, tránh bão an toàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Lê Minh Ngân cho biết, hiện tất cả các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển tỉnh Quảng Bình đã vào bờ neo đậu. Rút kinh nghiệm từ cơn Bão số 2, tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các cấp, ban ngành kiểm tra và hướng dẫn cách neo đậu thuyền cho ngư dân đúng kỹ thuật để hạn chế thiệt hại và cấm mọi tàu thuyền ra khơi.

Người dân huyện Quảng Ninh tìm cách gia cố lại nhà cửa.

Theo báo cáo của ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tính đến 9h ngày 25/7, đã có 3.555 tàu cá với 14.139 thuyền viên vào bờ neo đậu, tránh bão an toàn. Hiện, tỉnh này còn 97 tàu với 800 ngư dân đang hoạt động trên biển Đà Nẵng.

Đến 15h cùng ngày, 100% tàu, thuyền ở Quảng Bình đã vào tránh, trú bão ở nơi an toàn, không còn tàu thuyền nào trong vùng biển nguy hiểm.

Tranh thủ trước giờ bão đổ bộ, người dân TP.Đồng Hới chặt bớt cây cối đề phòng gió giật đổ, gây nguy hiểm.

Tuy nhiên, tại cảng Cửa Gianh, huyện Bố Trạch, sức chứa cho tàu thuyền chỉ khoảng 300 tàu, nhưng ở đây hiện có đến gần 4.000 tàu thuyền đang neo đậu, trú ngụ bão. Chính vì vậy, lực lượng chức năng tỉnh này đang cố gắng sắp xếp chắc chắn, sao cho có ít thiệt hại nhất.

Từ sáng 25/7, ngư dân Quảng Bình đã tích cực đội mưa, hối hả đưa tàu, thuyền vào các điểm neo đậu nằm sâu trong đất liền để đảm bảo an toàn. Trong đất liền, người dân cũng đã khẩn trương tìm cách gia cố nhà cửa, các tài sản có giá trị đề phòng Bão số 4 đổ bộ bất cứ lúc nào.

Ngô Huyền