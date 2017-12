Theo số liệu của cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), 9 tháng đầu năm 2017, tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, chiếm 20,82% thị phần.

Cụ thể, theo thông tin từ báo cáo tài chính, tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao với tổng doanh thu tăng trưởng 28,7% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 28,9%; doanh thu khai thác mới tiếp tục tăng trưởng cao 36,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 của Bảo Việt Nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ đạt hơn 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 780 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 850 tỷ đồng. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp, Bảo Việt Nhân thọ giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường năm 2017 và khả năng lớn sẽ tiếp tục ngôi đầu trong năm 2017.

Tháng 10/2017, với các tiêu chí về kết quả hoạt động kinh doanh thể hiện qua các con số tài chính, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn dịch vụ, và những đóng góp cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự được nhận giải thưởng quốc tế "Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam" và "Công ty bảo hiểm nhân thọ vì sức khỏe cộng đồng năm 2017”.

Tháng 11/2017, Tổng Cục Thuế cũng đã công bố danh sách V1.000, các doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất năm 2016, trong đó tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ nằm trong top 100 công ty và đứng đầu danh sách các công ty bảo hiểm nhân thọ đóng thuế nhiều nhất tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong năm 2017, Bảo Việt Nhân thọ đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Hiện nay, Bảo Việt Nhân thọ có mạng lưới hơn 150.000 tư vấn viên, 75 công ty thành viên và hơn 340 điểm giao dịch, trải rộng khắp trên 63 tỉnh thành.

Năm 2017 cũng ghi nhận những nỗ lực Bảo Việt Nhân thọ trong việc nghiên cứu và giới thiệu các sản phẩm ưu việt mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, bao gồm sản phẩm chăm sóc sức khỏe “An Bình Thịnh Vượng”, 2 sản phẩm bổ trợ mới là “Bảo hiểm chăm sóc y tế” và “Bảo hiểm tai nạn toàn diện” và mới đây nhất là sản phẩm tích lũy và bảo vệ toàn diện “An Hưng Phát Lộc”.

Các công ty thành viên khác của Tập đoàn Bảo Việt cũng ghi nhận những kết quả kinh doanh rất tích cực. Bên cạnh mức tăng trưởng cao của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cũng đạt mức tăng 22,9% tổng doanh thu; doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 22,8%. Tại thời điểm 30/9/2017, tổng tài sản do công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý tăng 13,1% so với cuối năm 2016. Tổng doanh thu tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ. Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt cũng ghi nhận tổng doanh thu thực hiện trong 9 tháng đầu năm hoàn thành 97,6% kế hoạch năm.

Với kết quả kinh doanh khả quan, Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đóng góp vào ngân sách Nhà nước lên đến 18.000 tỷ đồng.

P.V