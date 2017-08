Bắt 28 đối tượng đánh bạc trong tiệc tân gia tại Bình Dương

Ngày 23/8, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại một ngôi nhà đang tổ chức tân gia, thuộc khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Theo thông tin từ công an, khoảng 18h ngày 21/8, đơn vị này phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc tại ngôi nhà trên nên bố trí lực lượng vây bắt.

Các trinh sát ập vào thì phát hiện có hàng chục đối tượng đang tụ tập “sát phạt” nhau trên chiếu bạc. Thấy công an, "con bạc" bỏ chạy tán loạn, có đối tượng dùng chén, đũa tại bàn tiệc chống trả lại lực lượng công an, một số khác trèo lên nóc nhà trốn thoát.

Tang vật cùng hàng chục đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Tuy nhiên, công an đã bắt được 28 đối tượng, thu giữ hơn 300 triệu đồng, nhiều bộ xóc đĩa và các tang vật khác.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, sau khi đi dự tiệc tân gia, họ rủ nhau ngồi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, mỗi ván đặt cược từ 100.000 đến 1 triệu đồng.

Phùng Sơn