Bắt cơ sở ngâm hóa chất tẩy trắng, hàn the vào bắp chuối bào

Ngày 26/4, đội 3, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 – Công an TP.HCM) cho biết đã bắt quả tang nhiều cơ sở kinh doanh bắp chuối (hoa chuối) bào, ngâm tẩm hóa chất tẩy trắng và hàn the rồi mang đi tiêu thụ. Vụ việc đã được lập biên bản và đang tiến hành điều tra xử lý hành vi.

Theo đó, vào tối 25/4, công an đã bất ngờ ập vào cơ sở kinh doanh bắp chuối bào ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là Trần Bá Quận (SN 1984, ngụ quận Thủ Đức) và nhân viên đang cho bóc tách nhiều bắp chuối rồi đưa vào máy cắt ra thành sợi nhỏ. Sau đó, họ hòa một loại hóa chất màu trắng với nước và ngâm bắp chuối.

Bắp chuối được cắt sợi và ngâm vào thùng nước lớn chứa hóa chất.

Qua làm việc, Quận khai nhận chất trắng mình hòa cho ngâm với bắp chuối là chất tẩy trắng và hàn the được mua ở chợ Kim Biên. Công an đã thu giữ tang vật là 173kg chuối bào đã ngâm hoá chất, hơn 400kg nguyên liệu và hai mẫu hoá chất.

Hóa chất được mua tại chợ Kim Biên rồi mang về hòa nước để ngâm bắp chuối.

Cùng thời điểm, tổ công tác Công an kinh tế quận Thủ Đức cũng phát hiện cơ sở trái phép của bà Huỳnh Thị Thảng (SN 1978) nằm bên hông chợ đầu mối nông sản Thủ Đức có hành vi ngâm bắp chuối bào vào hàn the và chất tẩy trắng, tang vậy thu giữ là 75kg bắp chuối bào đã ngâm hóa chất, hơn 1 tấn nguyên liệu, 25kg tinh thể nghi là hàn the, 1kg bột trắng nghi là chất tẩy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được tiến hành xử lý.

Chất tẩy trắng có tính ôxy hóa mạnh, rất độc, có thể gây tử vong, chủ yếu được dùng để tẩy trắng trong công nghiệp vải sợi, xông trái cây để bảo quản. Chất này được dùng trong danh mục cấm đối với thực phẩm. Hàn the khi tích lũy trong cơ thể, tùy liều lượng có thể gây nên những triệu chứng cấp tính và mạn tính. Với tiêu hóa, nó gây nôn mửa, đau bụng tiêu chảy; với da thì gây ban đỏ dẫn đến tróc vẩy. Hàn the gây kích thích dẫn đến trầm cảm, hoặc kích thích màng não, thay đổi nhiệt độ cơ thể, bất lực, rối loạn kinh nguyệt, rụng tóc…

Phùng Sơn