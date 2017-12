Bắt đối tượng doạ tung "ảnh nóng" lên mạng để cưỡng dâm

Ngày 7/12, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Thừa (SN 1987, ngụ Cà Mau, tạm trú thị xã Dĩ An) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng dâm.

Theo đó, đối tượng Thừa và chị Trần Thị Bích T. (SN 1982, ngụ tỉnh Đắk Lắk, tạm trú thị xã Dĩ An) có quen biết nhau.

Sau khi có được trong tay một số tấm "ảnh nóng" của nạn nhân, từ tháng 9/2017 đến nay, Thừa đã liên tục nhắn tin, gọi điện thoại cho chị T. nhiều lần.

Thừa dọa tung ảnh khoả thân của chị T. lên mạng để uy hiếp tinh thần và thực hiện hành vi cưỡng dâm đối với nạn nhân.

Sau đó, chị T. đã trình báo công an về sự việc, đối tượng Thừa nhanh chóng bị bắt giữ.

Hiện tại, vụ việc đang được điều tra để xử lý.