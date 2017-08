Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, hiện đơn vị đang tạm giữ đối tượng Hoàng Trọng Đại (33 tuổi, trú tại thôn Bản Mèo, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố giác của bà Nguyễn Thị X. cùng con trai là Nguyễn Văn L. (trú tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang). Nội dung phản ánh việc Đại hứa xin cho anh L. đi nghĩa vụ công an với giá 60 triệu đồng nhưng sau đó anh này không được đi học mà tiền cũng mất.

Từ những thông tin mà bị hại cung cấp, cùng quá trình điều tra, ngày 6/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Hoàng Trọng Đại về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị bắt, Đại khai nhận, trước đây đối tượng từng dự thi vào học viện An ninh nhân dân nhưng bị trượt. Vì nắm được quy định làm thủ tục để thi tuyển vào ngành công an nên Đại giả danh công an làm ở cục An ninh Tây Bắc, phụ trách huyện Lâm Bình.

Cơ quan công an và VKSND tỉnh Tuyên Quang lấy lời khai đối tượng Đại.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Đại sắm cho mình bộ quân phục của công an rồi đi gặp các bị hại. Không những thế, Đại còn theo sát các em mỗi khi đi làm thủ tục xét tuyển.

Nắm được thông tin một số học sinh được đi nghĩa vụ, Đại "nổ" do chính mình xin cho các em nên được nhiều bị hại tin tưởng và đưa tiền.

Với thủ đoạn trên, kể từ năm 2012 đến 2016, Đại đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của nhiều bị hại trên địa bàn huyện Lâm Bình. Số tiền chiếm đoạt được, Đại mua nhà và đầu tư kinh doanh hoa phong lan để bán kiếm lời.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo ai là bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Hoàng Trọng Đại gây ra, đề nghị liên hệ tới Công an tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ xóm 22, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), điện thoại: 0692.529161 để được giải quyết.

X.N