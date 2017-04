Bắt đối tượng nhẫn tâm nhiều lần hiếp dâm cô gái bị thiểu năng

Ngày 27/4, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Lê Khắc Khánh (38 tuổi, ngụ huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để xác minh, điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Theo đó, từ thông tin điều tra, vào khoảng tháng 3, Khánh đến nhà chị C. ngụ tại khu phố 4 phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa để chơi. Tại đây, Khánh gặp và biết em gái của chị C. bị thiểu năng, không nhận thức được mọi việc. Thế nên, gã nảy sinh ý định hiếp dâm em gái của chị C..

Vào 8h ngày 9/4, lợi dụng lúc chị C. đi vắng, Khánh đã đưa cô gái thiểu năng ra khu vực bếp nhà chị C. để cưỡng hiếp. Đến 13h30 ngày 24/4, Khánh thấy em gái chị C. ở nhà một mình nên Khánh tiếp tục đưa vào phòng ngủ cưỡng hiếp. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Khánh bước ra ngoài thì bị chị C. bắt gặp.

Thấy vậy, chị C. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an và Khánh bị bắt.

Nguyễn Nhâm