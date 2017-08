Phạm Bữu Ân tại cơ quan công an.

Sáng 23/8, Công an tỉnh Cà Mau vừa bàn giao đối tượng Phạm Bữu Ân (SN 1987, ngụ thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, vào đầu tháng 10/2015, Phạm Bữu Ân đã dùng dụng cụ bắt tôm, cá đặt trộm trong vuông tôm của anh Võ Văn D. (ấp Lung Bạ, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời).

Thế nhưng, hành vi của Ân đã bị anh D. phát hiện. Nạn nhân cùng người dân địa phương vây bắt Ân, bàn giao cho cơ quan công an.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 12/10/2015, Công an huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bữu Ân về tội Trộm cắp tài sản nhưng cho tại ngoại. Tuy nhiên, sau đó không lâu, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 04/12/2015, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời ra quyết định truy nã Phạm Bữu Ân.

Đến ngày 17/8/2017, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Cà Mau đã kết hợp cơ quan chức năng truy bắt thành công Ân khi bị can đang lẩn trốn, làm thuê tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Sau khi hoàn tất các hồ sơ có liên quan, Công an tỉnh Cà Mau đã bàn giao Phạm Bữu Ân cho Công an huyện Trần Văn Thời xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, bị can từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.