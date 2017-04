Bắt đối tượng tự xưng công an 'mật', lừa tiền tiểu thương

Đại tá Nguyễn Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1986), trú tại xã Đức Thanh, huyện Thanh Chương để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4/2017, trong lần đi uống cà phê tại một quán trên địa bàn huyện Thanh Chương, Nguyễn Văn Hiếu tình cờ quen biết bà V., trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (một tiểu thương trên địa bàn). Qua trò chuyện, Hiếu biết được bà V. cho nhiều người vay nợ, với tổng số tiền là 700 triệu đồng, nhưng không đòi được. Hiếu tự xưng mình tên là Hùng, cán bộ công an "mật" của tỉnh đang trong quá trình đi thực hiện nhiệm vụ truy quét tội phạm.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an.

Thấy Hiếu mặc chiếc quần màu xanh (giống với trang phục cảnh sát) nên bà V. đã tin tưởng và nhờ thanh niên này đòi nợ giúp. Tại cuộc gặp đầu tiên, Hiếu hứa sẽ "can thiệp" để các "con nợ" trả tiền cho bà V. nên bà này đưa cho hắn 3 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 9/4, Hiếu gọi điện cho bà V. nói đã nhờ lãnh đạo đơn vị “can thiệp”, để buộc những người nợ phải trả tiền cho bà. "Cán bộ công an mật" này còn yêu cầu và hướng dẫn bà V. bỏ 23 triệu đồng vào 11 phong bì để cảm ơn (trong đó, 3 phong bì mỗi cái 3 triệu, các phong bì còn lại bỏ 1 triệu).

Sau khi đưa tiền cho Hiếu và chờ đợi một thời gian nhưng không đòi được nợ, gọi điện không nghe máy, bà V. nghi ngờ mình bị lừa và trình báo sự việc lên Công an xã Thanh Mỹ. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an xã đã báo cáo lên Công an huyện Thanh Chương để tiến hành điều tra. Qua quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, CQĐT xác minh Hiếu là đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên lên kế hoạch bắt giữ.

Ngày 11/4, khi Hiếu đang mang 1 tập tài liệu đến nhà bà V. để “làm việc” thì công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc quần màu xanh giống với sắc phục cảnh sát, Hiếu khai được một người bạn cho nên mặc vào để lấy uy với người khác.

Được biết, Đặng Văn Hiếu đã từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa mới ra tù chưa lâu.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Chinh