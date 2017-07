Bắt đối tượng vừa ra tù đã cướp xe máy, dùng dao tấn công CSGT

Ngày 5/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội phó đội CSGT số 7 Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa bắt được đối tượng cướp xe máy và bàn giao cho Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trịnh Hùng Anh cùng tang vật bị công an bắt giữ.

Được biết, khoảng 15h50, tổ công tác gồm các đồng chí: Trung tá Nguyễn Văn Bốn, Đại uý Quách Anh Tuấn và Trung uý Nguyễn Cường Quyền thuộc Đội CSGT số 7 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tố Hữu - Khuất Duy Tiến thì nghe tiếng tri hô kêu cướp từ phía đường Nguỵ Như Kon Tum.

Lập tức, Đại uý Tuấn đuổi theo, cùng lúc này Trung uý Quyền có mặt để hỗ trợ. “Khi đó rất nguy hiểm, đối tượng rút một con dao bấm trong người ra, rồi chỉ thẳng vào Trung uý Quyền quát lớn: “Mày vào bắt tao, tao đâm chết”. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế được đối tượng", Trung tá Bốn nhớ lại.

Sau khi khống chế được đối tượng, tổ công tác Đội CSGT đã bàn giao đối tượng manh động này cho Công an phường Nhân Chính để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Những món "đồ nghề" của Trịnh Hùng Anh mang theo bị công an thu giữ.

Tại trụ sở cơ quan công an, đối tượng khai tên Trịnh Hùng Anh (SN 1987, quê ở thôn Cát, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Qua khám xét, công an thu được các tang vật gồm: 4 đầu vam phá khoá, 1 tay công phá khóa, 1 dao bấm dài khoảng 25 cm, 1 xe tang vật mang BKS: 29L1 - 620.58. Đối tượng Trịnh Hùng Anh khai nhận đã từng có 1 tiền án, 2 tiền sự và vừa mới thụ lý tại trại giam Tân Kỳ (Nghệ An) về.

Công Đức