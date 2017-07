Bắt gã đàn ông tạt axit nhiều người vì... cán phải quả dừa

Sáng 3/7, Công an phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc bị tạt axit tại địa bàn phường lên Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 14h ngày 2/7, một đối tượng tên Hào (ngụ khu phố 2, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) trên đường về đến trước cửa nhà thì vô tình cán phải quả dừa của tiệm nhà chị Tr. (23 tuổi). Cán phải quả dừa suýt té, Hào bực tức nên có lời qua tiếng lại với chị Tr.. Lúc này, Hào đã cầm quả dừa ném vào mặt chị Tr. gây thương tích rồi lẳng lặng vào nhà đi ngủ.

Sau đó, Tr. đã gọi điện cho bạn trai và em gái để nhờ giải quyết. Tại đây, bạn trai của Tr. gọi cửa nhà Hào để nói chuyện nhưng người này không nói không rằng mà cầm dao ra.

Thấy chồng bức xúc quá, vợ Hào ra can thì cũng bị người này chém gây thương tích. Chưa dừng lại ở đó, Hào còn ném dao vào đầu mẹ chị Tr. khiến nạn nhân bị thương.

Đỉnh điểm, Hào tiếp tục vào nhà xách can axit lao đến chỗ bạn trai của Tr.. Tr. thấy vậy nhảy vào can ngăn, liền bị Hào đẩy ngã xuống đất. Lúc này, Hào đổ can axit lên trên người chị Tr., khiến chị bị bỏng nặng.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngoài chị Tr. ra, còn khoảng 5 người nữa bị dính axit.

Nguyễn Nhâm