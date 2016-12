Bắt gã hàng xóm đâm trọng thương ba người khi bị phát hiện ăn trộm

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này vừa làm rõ vụ án giết người cướp tài sản và che giấu tội phạm xảy ra trên địa bàn xã Xuân Lâm huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, vào khoảng 2h ngày 18/12, một số người dân sống gần gia đình chị Nguyễn Thị H. ( SN 1980, trú tại thôn Đức Hiệp xã Xuân Lâm) cấp báo tới công an xã Xuân Luân, gia đình chị H. bị đối tượng Nguyễn Phụ Thành (SN 1993, trú cùng thôn) đột nhập vào nhà.

Khi bị phát hiện, hắn đã dùng dao mang theo tấn công khiến chị H. con trai chị H. và mẹ chị H. bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Thành tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Xuân Lâm đã nhanh chóng có cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời cấp báo thông tin vụ án đến công an cấp trên.

Nhận được thông tin vụ án, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy bắt nghi can gây án. Qua điều tra xác minh ban đầu xác định nghi can gây án là Nguyễn Phụ Thành, người cùng thôn với nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được nghi phạm này khi hắn đang trên đường bỏ trốn sang bên kia biên giới.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, sau khi chém các nạn nhân, Thành bỏ trốn rồi gọi điện cho Sầm Văn Ánh (là bạn cùng phòng trọ với Thành) kể về sự việc Thành vừa giết người và bảo Ánh mang cho Thành áo khoác, một đôi giày để Thành bỏ trốn.Thành cũng gọi điện cho em ruột là Nguyễn Phụ Thuận, bảo Thuận đến chỗ Ánh lấy quần áo để đưa cho Thành bỏ trốn.

Thuận có kể về việc Thành vừa giết người với Nguyễn Văn Đến và nhờ Đến dùng xe máy đưa Thuận ra chỗ Ánh lấy quần áo và mang ra chỗ Thành đợi sẵn. Đến dùng xe máy chở Thành ra ngã tư Đông Côi, huyện Thuận Thành để Thành bắt taxi lên khu vực cầu Bồ Sơn, thành phố Bắc Ninh để đi xe ô tô khách lên Lào Cai với mục đích bỏ trốn. Sau đó, khi hắn đang tìm cách bỏ trốn sang bên kia biên giới thì bị công an bắt giữ sau hơn 10h gây án.

Tại cơ quan điều tra, Thành đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, gia đình Thành vốn cùng thôn với gia đình nạn nhân, Thành từng có thời gian làm công nhân may cho gia đình chị này, nhưng vì chê lương thấp cộng với chểnh mảng trong công việc nên hắn bỏ việc.

Với bản tính ham chơi lười lao động, hắn đàn đúm với đám bạn xấu, lân lê tới những sới bạc ở địa phương. Thế rồi Thành mắc nợ ngoài khả năng chi trả. Bị nhóm chủ nợ thúc ép đòi nợ, Thành nghĩ đến chuyện đi trộm cắp tài sản để trả nợ.

Nghĩ là làm, hắn nhắm tới gia đình chị H, do biết hoàn cảnh gia đình này vắng bóng người đàn ông, lại nắm được quy luật của gia đình này cất giữ tiền trong nhà nên hắn quyết định ra tay trộm cắp. Khi đi hắn mang theo một con dao gọt hoa quả để tấn công lại gia chủ nếu bị phát hiện.

Hung khí đối tượng dùng để gây án.

Khoảng 1h sáng, Thành chui qua ô thoáng nhà vệ sinh rồi vào nhà chị H. với mục đích trộm cắp. Sau khi vào được trong nhà, Thành đi theo cầu thang từ tầng một lên tầng hai rồi vào phòng bếp lấy 01 con dao loại dao gọt hoa quả.

Đối tượng ngồi đợi 15 phút để nhà chị H. ngủ say rồi mới vào phòng của chị H. ở trên tầng hai để trộm cắp tiền.Sau khi Thành mở được cửa phòng, bị chị H. phát hiện và kêu “cướp, cướp”, Thành dùng tay bịt miệng chị H. và chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Trong lúc Thành đang giằng co, chém chị H. thì cháu Nguyễn Bá Th., (SN 2002 là con trai chị H.) nghe thấy tiếng kêu của mẹ liền chạy sang bật điện. Ngay lập tức, Thành đuổi đuổi theo cháu Th. để chém. Khi chạy xuống đến chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng một và tầng hai thì gặp bà Nguyễn Thị Ch., (SN 1956 là mẹ đẻ chị H.) đang chạy lên, Thành cầm dao chém 2 nhát về phía đầu khiến bà này ngã xuống. Thành tiếp tục đuổi theo cháu Th. xuống tầng một chém nhiều nhát trúng vào đầu của cháu Th..Sau đó do sợ nên hắn đã rời khỏi hiện trường.

Một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo, dịp cuối năm tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, người dân cần nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện có kẻ đột nhập nên xử lý khéo léo để tránh thương tích cho mình và người thân.

Khởi tố các đối tượng nhiều tội danh Trung tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phụ Thành về tội Giết người và Cướp tài sản. Các đối tượng Thuận, Ánh, Đến bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm. Hiện vụ án đang được phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Xuân Hòa