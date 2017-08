Bắt gặp Võ Hạ Trâm và bạn trai hẹn hò trong không gian lãng mạn

Võ Hạ Trâm và bạn trai vừa có một buổi hẹn hò trong một không gian vô cùng sang trọng và lãng mạn. Từng cử chỉ, hành động tình tứ của cặp đôi khiến ai thấy cũng phải ghen tị.

Võ Hạ Trâm và bạn trai hẹn hò trong không gian lãng mạn.

Từng trải qua một vài mối tình, Võ Hạ Trâm cảm thấy may mắn khi gặp được người đàn ông hiện tại. Chia sẻ về bạn trai, Võ Hạ Trâm cho biết: "Anh có suy nghĩ chững chạc, là một người đàn ông từng trải. Vì vậy, Hạ Trâm có cảm giác an toàn và được bạn trai bảo vệ. Anh rất quan tâm đến từng cử chỉ, cảm xúc của bạn gái, anh biết được khi nào người yêu mình vui hay buồn và luôn an ủi, động viên".

Hơn nữa, bạn trai hiện tại của Hạ Trâm hiểu được tính chất công việc của cô. Một người nghệ sĩ luôn phải gặp gỡ nhiều người, thậm chí còn có những cảnh quay tình tứ, ôm ấp bạn diễn. Thế nhưng, bạn trai không tỏ ra khó chịu, anh thể hiện sự thấu hiểu và ủng hộ cô trong các hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm.

Bạn trai cũng đã giúp Hạ Trâm bỏ đi những suy nghĩ bi quan của cô trước đây về tình yêu đôi lứa. Dù vậy, Võ Hạ Trâm vẫn không muốn hé lộ về danh tính bạn trai khi cả hai chưa “về chung nhà”.

Từ một cô gái chuyên hát nhạc truyền thống, cách mạng, gần đây, khán giả bất ngờ khi thấy Võ Hạ Trâm phá vỡ mọi giới hạn, thay đổi hoàn toàn hình ảnh và phong cách.

Cô nàng trở nên sexy và rất quyến rũ. Âm nhạc và sản phẩm của Võ Hạ Trâm cũng được đầu tư, trau chuốt hơn rất nhiều.

Võ Hạ Trâm cũng liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc để tri ân khán giả đã ủng hộ mình trong suốt chặng đường nghệ thuật.

Sắp tới đây, nhân dịp lễ Vu Lan, Võ Hạ Trâm và ê-kíp cũng gửi đến người hâm mộ dự án âm nhạc mang tên “Phải chi mẹ ở bên con”. Bài hát là một món quà Hạ Trâm dành tặng cho mẹ mình và nhiều người mẹ khác trong ngày báo hiếu.

Theo đó, Music video “Phải chi mẹ ở bên con” sẽ được trình làng vào ngày 25/8.