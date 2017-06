Bắt giám đốc rởm lừa tiền dân nghèo sau 10 năm trốn truy nã

Đối tượng Mai Thanh Nhàn tại cơ quan công an.

Ngày 26/6, tin từ Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Mai Thanh Nhàn (61 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) cho Công an huyện U Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Nhàn là đối tượng bị Công an huyện U Minh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản suốt 10 năm qua.

Thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng tháng 8/2005, Nhàn đã mạo nhận là giám đốc khu Khí – Điện – Đạm huyện U Minh và vận động người dân ở 2 xã Nguyễn Phích và Khánh Lâm (huyện U Minh) xin việc với lệ phí mỗi bộ hồ sơ từ 2 - 3 triệu đồng.

Tin lời Nhàn, hàng chục hộ dân của 2 xã nói trên đã đóng góp tiền đưa cho đối tượng với hy vọng sẽ xin được việc cho người nhà vào làm tại khu Khí – Điện – Đạm, bởi công nhân nơi đây có thu nhập khá cao so với những doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, sau khi “ôm” tiền của người dân, vị giám đốc rởm đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Biết mình bị lừa đảo, nhiều hộ dân đã tố giác hành vi của đối tượng đến cơ quan công an địa phương. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện U Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thanh Nhàn về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đồng thời phát lệnh truy nã.

Sau hơn 10 năm lẩn trốn, Nhàn bị lực lượng Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ khi đang làm công nhân cho một công ty ở tỉnh Đồng Nai.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Linh