Bắt giữ 2 phóng viên nghi nhận tiền “làm luật” ở Nghệ An

Ngày 6/12, ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã nhận được thông báo của Công an tỉnh Nghệ An về việc tạm giữ 2 phóng viên của 2 tạp chí có trụ sở chính ở Hà Nội, để làm rõ về hành vi nhận tiền bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, chiều 5/12, phóng viên L.P., làm việc tại cơ quan thời báo DN và phóng viên Q.T., tạp chí TA đang nhận tiền tại một quán cà phê ven đường QL46, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng PC45 Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Thông tin số tiền và danh tính người đưa chưa được tiết lộ.

Được biết, trước đó phóng viên L.P. có viết bài về tình trạng xe qúa tải mặc sức tung hoành ở Nghệ An tại QL46. Sau đó, 2 đối tượng đã nhắn tin đe dọa và đòi tiền những người có liên quan.

Cũng theo ông Hảo, cả 2 đều không đăng ký phóng viên thường trú tại Nghệ An. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

PVMT