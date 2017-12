Bắt giữ 2 xe container chở 42 tấn gỗ giáng hương Tây Phi nhập lậu

Trước đó, ngày 24/11, tại bãi Hà Anh 2 (thuộc phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng), phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.Hải Phòng tiến hành kiểm tra 2 xe ôtô đầu kéo BKS 15C-223.83, 15C-2017.03 vận chuyển 2 container số hiệu MSKU 3726008 và MSKU 3943723, do công ty CP Sao Thăng Long là đơn vị vận chuyển.

Gỗ giáng hương Tây Phi bị Công an TP.Hải Phòng bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong các container chứa hàng hóa gồm 36m³, trọng lượng 42 tấn gỗ Giáng Hương Tây Phi của công ty TNHH thương mại Thành Hưng (địa chỉ xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Lượng gỗ này được vận chuyển trên tàu OKEE ALBA, chuyến số 1703 từ Hồng Kông về cảng Tân Vũ (Hải Phòng) có dấu hiệu của tội Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, trị giá hàng hóa khoảng 1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tạm giữ lô hàng trên để điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Gỗ giáng hương Tây Phi là loại gỗ thuộc phụ lục II danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã của Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của bộ NN&PTNT.

Theo quy định, hàng hóa nằm trong danh mục này khi buôn bán phải có giấy phép do cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên có liên quan cấp.