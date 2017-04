Bắt giữ đối tượng buôn ma túy dùng mìn tự chế chống trả cảnh sát

Ngày 24/4, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 417K, bắt giữ Vi May Khăm (SN 1979) trú xã Chiêu Liêu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vi May Khăm cùng tang vật vụ án.

Theo tài liệu điều tra, sau gần 1 tháng theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Vi May Khăm lập lán ở khu vực đồi núi thuộc bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Nguồn tin trinh sát cho biết, trưa 22/4, Khăm tổ chức giao hàng cho các đối tượng nghiện ngay tại lán của mình. Nhận thấy thời cơ phá án chín muồi, ban chuyên án quyết định “cất vó”.

Khi bị lực lượng chức năng ập vào lán, dù bất ngờ nhưng Vi May Khăm vẫn kịp trấn tỉnh, rút quả mìn tự chế được dấu trong chiếc loa treo bên hông để ném về phía lực lượng chức năng. Ngay lập tức, 4 trinh sát nhảy vào, khống chế Khăm, vô hiệu hóa quả mìn.

Khám xét nơi ở của Khăm, cảnh sát thu giữ 15 gram heroin, 1,55 gram ma túy tổng hợp, 8 điện thoại di động, 2 khẩu súng tự chế, 8 viên đạn AK, 3 viên đạn K54, 3 quả mìn tự chế, 24 kíp nổ công nghiệp, 24 đoạn dây cháy chậm, 1 con dao nhọn và gần 2 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vi May Khăm khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào về Việt Nam bán cho các con nghiện trên địa bàn. Được biết, bản thân Khăm cũng là đối tượng nghiện hút. Để đối phó với lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt, Khăm luôn trang bị nhiều loại vũ khí nóng bên người.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra.

Hà Hằng