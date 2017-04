Bắt giữ đối tượng đâm chết bạn thân trong tiệc rượu

Ngày 19/4, cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An, tỉnh Long An đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự nghi can Đặng Hoàng Sơn (44 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại nhà trọ ở khu vực phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 10h, ngày 19/4, Sơn mua đồ về tổ chức nhậu ở phòng trọ đường Huỳnh Văn Gấm, phường 6 với những người thân ở cùng nhà trọ. Trong số người đến nhậu, Sơn có mời người bạn thân thiết là Lê Hồng Đ. (52 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Vì có việc bận nên 11h30 cùng ngày, ông Đ. mới về tham gia vào bàn nhậu. Không hài lòng về việc bạn thân không nhập tiệc rượu từ đầu, Sơn có lời trách ông Đ.. Thấy bạn trách móc, ông Đ. thanh minh nhưng Sơn vẫn không hài lòng.

Do có rượu, Sơn và Đ. có lời qua tiếng lại. Lúc sau, ông Đ. đứng lên quơ tay không may trúng vào mặt Sơn. Sơn quá bực tức nên đã cầm dao đến đâm một nhát vào ngực ông Đ. khiến người này tử vong.

Đâm ông Đ. xong, Sơn bình tĩnh bỏ con dao xuống nền gạch. Sau đó, đối tượng vào phòng thay quần áo và chờ công an đến bắt giữ.

Được biết, Sơn và ông Đ. là đôi bạn thân. Do có biết chút kiến thức về thuốc nam, Sơn đã rủ ông Đ. đi bán thuốc trên các tuyến xe đường dài. Sơn có gia đình và 2 đứa con, cuộc sống cũng vất vả.

Ông Đ. cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trước đó, ông Đ. làm rất nhiều việc tay chân. Thế nhưng, gần đây, vì sức khỏe yếu nên ông Đ. theo Sơn bán thuốc nam để kiếm tiền mưu sinh.

Hiện, công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tô Hương Sen