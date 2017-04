Bắt giữ đối tượng kích động người dân miền Trung

Trước đó, sáng 3/4, một số đông người dân tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã ra đường tuần hành, giăng băng rôn khẩu hiệu bao vây trụ sở làm việc của huyện này để yêu cầu những nội dung liên quan đến vấn đề bồi thường sau sự cố môi trường biển. Một số đối tượng quá khích đã xô đẩy hàng rào bảo vệ, trèo lên tường giăng băng rôn khẩu hiệu, lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và an toàn giao thông trên các tuyến đường tại huyện này. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tập trung tuyền truyền, vận động bà con bình tĩnh để không bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị chung. Đến 16h cùng ngày, đám đông đã tự ý rời khỏi trụ sở UBND huyện Lộc Hà để về nhà.