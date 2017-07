Bắt giữ hàng chục thanh niên hỗn chiến trước tiệm cầm đồ

Ngày 30/7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Gia Viễn đang tạm giữ hàng chục đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 17h ngày 25/7, để giải quyết mâu thuẫn nợ nần, một nhóm đối tượng ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam do Vũ Tuấn Anh (SN 1992) cầm đầu đã kéo đến cửa hàng cầm đồ Gia Bảo (trú tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn).

Tại đây, nhóm của Tuấn Anh dùng tuýp sắt, dao, gạch đá hỗn chiến với nhóm thanh niên gồm 13 đối tượng do Lê Quyết Tiến (SN 1986, trú tại Nho Quan, Ninh Bình) cầm đầu.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Hậu quả khiến hai đối tượng trong nhóm của Tuấn Anh là Nguyễn Trung Thành (SN 1994) bị vỡ xương tay và Trịnh Văn Linh (SN 1990) bị đâm vào bả vai và lưng. Gây án xong, nhóm đối tượng bỏ chạy, vứt lại nhiều hung khí.

Trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi nắm được tình hình, cơ quan công an đã lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành khống chế đưa 15 đối tượng về trụ sở đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại. Nguyên nhân ban đầu vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm được xác định là do nợ nần tiền bạc.

Hiện Công an huyện Gia Viễn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

