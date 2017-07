Bắt giữ nhiều lô hàng xuất xứ Trung Quốc giả thương hiệu nổi tiếng

Thông tin từ cục Hải quan TP.HCM cho biết, ngày 3/7, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét đối với các container hàng quá cảnh từ Trung Quốc về cảng Cát Lái (TP.HCM) đi Campuchia.

Kết quả cho thấy, nhiều hàng hóa giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đã được đăng ký kiểm soát biên giới và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Số hàng gồm: 1.000 đôi giày Converse, 21.000 bộ quần áo giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, hàng trăm túi xách thời trang, linh kiện iPhone, iPad, 4.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Juangha – China.

Lô hàng của công ty TNHH TM-DV-XNK và Du lịch Việt Trấn (địa chỉ 104 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 11, TP.HCM) đăng ký mở tờ khai vận chuyển độc lập tại chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Số hàng hóa được vận chuyển từ Quảng Châu (Trung Quốc) về Việt Nam qua cảng Cát Lái, rồi tiếp tục bằng đường bộ đi Campuchia.

Trước đó, ngày 29/6, tiến hành kiểm tra lô hàng của công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ vận tải Anh Khoa (lô D11, khu dân cư Thanh niên xung phong, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM), lực lượng hải quan cũng phát hiện nhiều quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang, túi xách mang các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Chanel, Hermes… và linh kiện điện thoại.

“Dù hàng nhập từ Trung Quốc nhưng nhiều sản phẩm lại gắn nhãn Made in Vietnam”, một cán bộ Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lái cho biết.

Cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn nhiều lô hàng giả từ Trung Quốc đội lốt các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Từ các vụ việc liên tiếp nói trên, tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục Hải quan TP.HCM, Tây Ninh, Lạng Sơn… chuyển toàn bộ các lô hàng có quá cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam đã và đang trên đường đến cửa khẩu vào diện phải kiểm tra thực tế.

Theo đó, khi tiến hành kiểm tra lô hàng cũng của công ty Việt Trấn tại cửa khẩu Xa Mát (tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa vi phạm. Trong tờ khai hải quan, lô hàng gồm: 456 thùng máy in và phụ kiện máy in xuất xứ Hồng Kong (mới 100%). Tuy nhiên, thực tế, ngoài máy in, lô hàng còn có máy in đa chức năng, máy scan mang nhãn hiệu Canon, HP, Epson xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam…

Tương tự, tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), cơ quan chức năng cũng phát hiện 2 container chứa 12 can dung môi mực in, 300 hộp sữa làm trắng da, 6 hộp sữa bột Fri Gold không khai báo hải quan. Bên cạnh đó, còn có nhiều túi xách hiệu Cogci, Gucci, Coach mang nhãn Made in China và nhiều loại túi xách giả nhãn hiệu khác.

Thanh Tùng