Bắt giữ xe container chở hàng không xuất xứ, trị giá trên 1 tỷ đồng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 27/12/2016, tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông An Mỹ (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), lực lượng công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra xe container 33M-4248 cùng xe rơ moóc 15R-00.151.

Cơ quan chức năng phát hiện 2 xe container chở nhiều lô hàng không có giấy tờ xuất xứ. (Ảnh: Báo Phú Yên)

Hai chiếc xe này do tài xế Đỗ Trung Thành (SN 1973, trú huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) điều khiển qua trạm tuần tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 92 thùng hàng đều mang nhãn hiệu nước ngoài, nhưng không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

Trong đó, có hơn 50 thùng mỹ phẩm gồm dầu gội, dầu xả, kem dưỡng tóc, dưỡng da các loại mang nhãn hiệu nước ngoài, không có nhãn phụ. Ngoài ra, còn có khoảng 35 thùng bánh kẹo, mực khô mang nhãn hiệu nước ngoài; 7 thùng mũ bảo hiểm các loại.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tuấn Nhân