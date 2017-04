Bắt giữ xe container chở 20 tấn quặng lậu trên đường đi tiêu thụ

Ngày 10/4, Trung tá Trần Văn Hùng, Đội trưởng đội 2, phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một xe container chở hơn 20 tấn quặng thiếc trái phép trên đường đi tiêu thụ.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, trên QL48, đoạn qua địa phận thị xã Thái Hoà, các trinh sát đội 2 phòng PC49 phối hợp với đội Cảnh sát giao thông 1/48, Công an tỉnh Nghệ An, kiểm tra xe container mang BKS: 15R - 210.17, do tài xế Nguyễn Văn Thưởng, trú tại TP. Hải Phòng điều khiển chạy theo hướng huyện Quỳ Hợp - Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở khoảng hơn 20 tấn quặng thiếc, nhưng tài xế Thưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số hàng trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và hàng để phục vụ điều tra. Được biết, hơn 20 tấn quặng sắt thời điểm hiện tại có trị giá hàng chục tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Chinh – Ngọc Tuấn