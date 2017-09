Bắt hai đối tượng đánh phụ xế và đập phá xe khách ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ đánh phụ xế và đập phá xe khách T.N. tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngày 21/9, Công an TP.Biên Hòa vừa bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Vương (28 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) và Lê Việt Đức (25 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) để phục vụ điều tra và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Xe khách T.N. bị đập phá.

Theo cơ quan chức năng, qua camera hành trình của nhà xe T.N., công an xác định có 4 người trực tiếp dùng mã tấu, ống tuýp sắt tấn công, đánh phụ xe và đập phá xe khách.

Trước đó, sáng 10/9, xe khách T.N. do tài xế Hồ Hữu D. điều khiển lưu thông hướng Gia Lai đi Vũng Tàu. Khi chạy đến đường Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên Hòa, xe bất ngờ bị một thanh niên chạy xe máy chở theo một phụ nữ lạng lách phía trước đầu xe. Thấy vậy, anh T. phụ xế đã mở cửa lớn tiếng chửi, khiến nam thanh niên khá bức xúc lên tiếng chửi lại, rồi tăng ga bỏ đi.

Tuy nhiên, khi xe khách đi đến khu vực công viên chiến thắng Bình Đa, phường Bình Đa, nam thanh niên lạng lách trước đó cùng khoảng 10 đối tượng khác đã lao ra chặn xe khách. Nhóm đối tượng nhanh chóng leo lên xe, kéo phụ xế T. xuống đường, đánh đập dã man.

Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên còn lao vào đập phá một chiếc xe khác của nhà xe T.N. (xe trung chuyển).

Bức xúc, nhiều người đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an, đồng thời cùng nhau bắt giữ một đối tượng trong nhóm thanh niên hung hãn.

Thấy bạn bị bắt, các đối tượng còn lại vẫn hò hét bao vây chiếc xe khách để đòi người. Và khi lực lượng công an xuất hiện, nhóm đã nhanh chân tẩu thoát. Kẻ bị người dân giữ lại cũng được đồng bọn mở cửa xe giải vây bỏ trốn.

Sau nhiều ngày điều tra, công an đã bắt được 2 đối tượng và tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi. Hiện, công an đang ráo riết truy xét các đối tượng đang lẩn trốn.