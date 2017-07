Bắt hai nghi can liên quan vụ người đàn ông chết trong nhà trọ

Liên quan tới vụ việc ông Nguyễn Văn T. (46 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) chết trong phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM, ngày 18/7, đại diện Công an huyện Bình Chánh cho biết, đang tạm giữ 2 nghi can Đặng Hoàng Vũ (40 tuổi) và Đặng Thiên Phú (19 tuổi, cùng quê tỉnh Kiên Giang).

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng 11/7, người dân phát hiện ông T. đã chết trong phòng trọ nên trình báo lực lượng chức năng. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị quấn trong tấm nệm, cổ bị dán băng keo, tay bị trói.

Qua lấy lời khai ban đầu, công an xác định, trước khi chết, vào tối 10/7, ông T. có ngồi nhậu với một người gần kề phòng trọ tên Vũ. Tuy nhiên, trong suốt quá trình phát hiện vụ việc, cơ quan điều tra xét thấy Vũ không có mặt tại hiện trường nên mọi nghi vấn đổ dồn về đối tượng.

Sau khi khoanh vùng đối tượng, Công an TP.HCM phát hiện Vũ cùng với em trai là Phú đang ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng cơ quan địa phương mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Bằng nhiều biện pháp nghiệm vụ và bằng chứng, Vũ thừa nhận hành vi giết ông T. để cướp tài sản. Vũ khai, Phú là em ruột của y, từ Kiên Giang lên TP.HCM thuê trọ ở đường Nguyễn Văn Linh làm nghề phụ hồ kiếm sống.

Hai đối tượng bị công an bắt giữ sau khi giết người cướp tài sản.

Trong khoảng thời gian này, Vũ quen biết với ông T., sống cùng dãy trọ và hai người thường nhậu chung.

Chiều 10/7, khi vợ ra chợ buôn bán, ông T. liền rủ Vũ sang phòng trọ cùng nhậu. Đến 22h đêm, ông T. say, ngủ tại chỗ. Lúc này, Vũ thấy ông T. có đeo 2 nhẫn vàng trên tay nên nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Vừa về phòng, Vũ rủ Phú thực hiện kế hoạch và em trai đồng ý.

Cả hai đối tượng lẻn vào phòng trọ của ông T. đóng cửa lại rồi trói tay chân ông này, dùng khăn nhét vào miệng và dùng băng keo bịt miệng.

Sau đó, hai anh em Vũ - Phú tháo lấy 2 nhẫn vàng, lục túi lấy số tiền hơn 500.000 đồng rồi bỏ trốn về quê. Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý và truy tố hành vi theo quy định của pháp luật.

Phùng Sơn