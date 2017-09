Bắt khẩn cấp 4 đối tượng đột nhập nhà dân trộm 700 triệu đồng

Lê Bảo Thìn, một trong 4 đối tượng đột nhập vào nhà ông C. trộm hơn 700 triệu đồng.

Ngày 11/9, tin từ Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, vừa bắt khẩn cấp 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng gồm: Lê Bảo Thìn, Trần Quốc Khánh, Cao Nhật Hào và Trương Tấn Tài đều có độ tuổi từ 16-17 tuổi, cùng ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, vào khoảng 2h45 ngày 8/9, vợ chồng ông Võ Chí C. (ngụ phường 2, TP.Cà Mau) rời khỏi nhà đi công việc. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, hai người quay trở về nhà thì phát hiện cửa nhà và tủ bị phá.

Kiểm tra tài sản, vợ chồng ông C. phát hiện bị mất 14 lượng vàng 24K, 2 lượng vàng 9999, 100USD và 44 triệu đồng tiền… Tổng tài sản bị mất trộm lên đến hơn 700 triệu đồng. Sau khi trấn tĩnh, gia đình ông C. đã lập tức trình báo cơ quan công an.

Về phía cơ quan chức năng, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Công an TP.Cà Mau lập tức vào cuộc điều tra.

Từ đó, lực lượng chức năng tổ chức khoanh vùng và lần lượt bắt giữ 4 đối tượng để phục vụ điều tra. Một cán bộ có trách nhiệm cho biết, sau khi bắt các đối tượng, lực lượng làm nhiệm đã thu hồi được khoảng 10 lượng vàng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.