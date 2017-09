Bắt khẩn cấp đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước

Thông tin chính thức từ Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An, ngày 27/9, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Dũng (SN 1986), thường trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, vì có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước.

Đối tượng Nguyễn Viết Dũng và lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Cũng theo cơ quan này, việc bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bởi trước đó, đối tượng này có hành vi “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 88, Bộ luật hình sự.

Hiện, CQĐT đang hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Được biết, vào tháng 12/2015, Nguyễn Viết Dũng từng bị khởi tố theo Điều 245 tội Gây rối trật tự công cộng và bị xét xử 15 tháng tù.