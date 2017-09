Nghệ An: Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên đâm chết người trong đêm

Tối 6/9, theo thông tin từ CQĐT Công an tỉnh Nghệ An, qua chứng cứ tại hiện trường cùng lời khai của các nhân chứng, đơn vị này đã bắt khẩn cấp nhóm thanh niên 9X gồm: Vương Đình Hoàng, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Thảo. Các đối tượng này đều sinh năm 1992 và trú tại xóm Thái Cát, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đây là các nghi can của một vụ đâm chết người vừa xảy ra tại địa bàn.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 1/9, tại đường An Dương Vương thuộc khối 17, phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Trong lúc ẩu đả, 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 người khác người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Ảnh minh họa.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an TP.Vinh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu phục vụ điều tra. Ban đầu, nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Quang H. (SN 1992), người bị thương là anh Lê Văn D. cùng trú tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.