Bắt lô hàng máy lạnh, điện tử 'khủng' nằm trong danh mục cấm

Ngày 23/8, đội Quản lý thị trường số 2, thuộc chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đang phối hợp với đội Cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra căn nhà số 14/18A, khu phố Bình Hoà, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Lực lượng chức năng phát hiện lô hàng điện tử nằm trong danh mục cấm nhập khẩu.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thiết bị điện tử như: Loa thùng, âm ly, máy lạnh, bếp ga mang tên nhiều thương hiệu nổi tiếng bị nhâp lậu.

Thiết bị điện tử dành cho các loại loa thùng đã qua sử dụng được phát hiện tại cơ sở trên.

Nhiều máy điều hoà đã qua sử dụng vẫn chưa mở đóng gói.

Bếp ga của nhiều thương hiệu nổi tiếng đã qua sử dụng được cất giấu cẩn thận trong một phòng trọ

Theo ông Trần Văn Tuấn, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 2, toàn bộ lô hàng trong căn nhà trên là những thiết bị đã qua sử dụng được nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam. Tất cả đều nằm trong danh mục cấm nhập khẩu theo quy định của Nhà nước.

Một lô hàng máy lạnh được cất trong căn nhà hai tầng.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang kiểm kê lô hàng trên.

“Hiện, chúng tôi đang cho kiểm kê, thống kê tổng số lượng của lô hàng để lập biên bản xử lý vụ việc. Từ trước đến nay, đây là một lô hàng tương đối lớn, được phát hiện tại tỉnh Bình Dương. Chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có hướng xử lý sớm”, ông Tuấn thông tin.

Được biết, chủ lô hàng tên Phạm Hữu Khiêm, trú tỉnh Bình Dương.