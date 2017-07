Bắt 'nghịch tử' đánh bố tử vong chỉ vì... bị mắng

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Bàn Văn Tâm (SN 1999, ở thôn Rõm, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội Giết người.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 10/7, tại gia đình ông Bàn Tiến G. (SN 1977, ở thôn Rõm, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) do mâu thuẫn cá nhân, Bàn Văn Tâm (SN 1999, là con trai ông G.) đã dùng gậy gỗ vụt vào đầu làm ông G. gục ngã tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Tâm còn liên tục tấn công vào người bố.

Công an làm việc với đối tượng Tâm (Ảnh Q.V.)

Một số người thân trong gia đình ông G. lao vào can ngăn thì Tâm mới dừng tay. Phát hiện nạn nhân tử vong, gia đình đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chiêm Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triệu tập đối tượng Tâm về Công an huyện để điều tra, làm rõ vụ án.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, trưa ngày 10/7 gia đình có làm cơm tiếp khách, 2 bố con Tâm cùng uống rượu. Sau khi khách ra về, ông G. chửi mắng Tâm về việc không chịu tu chí làm ăn.

Hai bố con lời qua, tiếng lại. Ông G. đã đánh, đấm Tâm. Do có hơi men trong người và bực tức vì bị bố đánh, Tâm đã dùng gậy đánh bố mình, dẫn đến tử vong.

Nhận định về vụ án, luật gia Nguyễn Trọng Hùng cho hay: "Trong vụ việc trên, chỉ vì bực tức trong lời nói mà hai bố con ông G. đã xảy ra mâu thuẫn xích mích dẫn đến đánh nhau.

Việc sử dụng bia rượu trong khi tiếp khách làm cho “máu nóng” của hai bố con tăng lên trong khi “đấu khẩu”. Sự việc bị đẩy đi quá xa, dẫn đến hành động đánh nhau giữa hai bố con. Đỉnh điểm, sau khi bị bố đánh bằng chân tay, Tâm đã dùng gậy tấn công lại khiến bố mình tử vong".

Tâm phải đối diện với mức án lên đến tử hình vì hành vi giết bố đẻ (Ảnh Q.V.)

Luật gia Hùng phân tích, hành vi dùng gậy đánh bố tử vong của Tâm có dấu hiệu của tội Giết người theo quy định tại Điều 93, Bộ luật Hình sự.

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 93, người nào giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Trong vụ việc này, một phần lỗi cũng thuộc về ông G. khi đã sử dụng rượu bia, lại có hành động đánh đập khiến Tâm không kiểm soát được hành vi của mình. Tình tiết này cũng được xem xét trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sau này", luật gia Hufnh nhận định.

Theo luật gia Hùng, việc bố góp ý cho con về công việc, nhất là với những thanh niên trẻ là tốt và là điều đúng đắn mà các bậc phụ huynh cần làm. Tuy nhiên, việc góp ý ra sao, thời điểm như thế nào cũng cần được chú ý.

“Không nên đưa những câu chuyện này ra lúc đã có rượu bia trong người rất dễ dẫn đến sự mất bình tĩnh của cả hai bên, khiến cho mọi việc không được giải quyết mà nhiều khi lại phản tác dụng”, luật gia Hùng chia sẻ.

Xuân Hòa