Bắt 'nghịch tử' dùng điếu cày đánh bố đẻ 89 tuổi tử vong

Thông tin từ cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Thanh (SN 1974, trú tại cụm 2, xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 2/7, gia đình bà Nguyễn Thị Nghiêm (trú tại xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) phát hiện ông Vũ Văn M. (SN 1928, trú cùng địa chỉ trên) chết trên giường ngủ, trên người có nhiều thương tích.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an xã Bình Bộ cho biết: “Vào khoảng 6h30, ngày 2/7, tôi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc ông M. tử vong bất thường, trên người có rất nhiều vết thương.

Đặc biệt, con trai của ông M. là Vũ Văn Thanh có nhiều biểu hiện lạ như tỏ ra bức xúc, ngăn cản mọi người đến gần nạn nhân Vũ Văn M.. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường và báo cáo lên cơ quan Công an huyện Phù Ninh và Công an tỉnh Phú Thọ”.

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT phát hiện Vũ Văn Thanh là nghi phạm có liên quan đến cái chết của ông Vũ Văn M.. Theo đó, do mâu thuẫn cá nhân, Vũ Văn Thanh đang tâm dùng điếu cày, gậy tre và dây thắt lưng đánh chết bố đẻ của mình.

Được biết, "nghịch tử" làm nghề lao động tự do ở địa phương. Thanh đã li dị vợ và đang sống cùng bố đẻ của mình. Vụ việc xảy ra đã gây bức xúc trong dư luận.

Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án trên.

Khánh Ngân