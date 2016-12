Bắt Nguyễn Danh Dũng là đúng người, đúng tội

Để dư luận hiểu rõ bản chất vụ việc, bài viết này phân tích yếu tố sai phạm cũng như tác hại khôn lường trong hành vi của Dũng.

Lợi dụng tự do ngôn luận, xâm phạm lợi ích Nhà nước

Khoản 1, Điều 258, Bộ luật Hình sự về tội: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định: “1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.

Thực tế, Dũng tiến hành thu thập video clip với bình luận từ các trang mạng của các thế lực thù địch và đối tượng xấu, sau đó biên tập lại và đăng tải trên kênh Youtube ThienAn TV do Dũng quản trị. Những thông tin này mang nội dung bịa đặt, xuyên tạc tình hình đất nước, bôi nhọ, vu khống lãnh đạo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc lãnh đạo, chỉ đạo và uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Bản thân Dũng là người có trình độ (tốt nghiệp đại học Bách khoa Hà Nội) do đó, không thể không nhận thức được mức độ nguy hại khi thực hiện hành vi. Vì vậy, hành vi của Dũng đã cho thấy biểu hiện lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm tới lợi ích Nhà nước.

Đối tượng Nguyễn Danh Dũng.

Tổ chức thực hiện có hệ thống, gây hậu quả nghiêm trọng

Tại khoản 2 của Điều 258 quy định: “Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm”. Để thấy được mức độ phạm tội nghiêm trọng của Dũng cần căn cứ vào tính chất hành vi và mức độ ảnh hưởng của hành vi.

Dũng khai nhận, từ tháng 10/2015, đã trực tiếp tạo lập và quản trị các tài khoản Youtube ThienAn TV; Facebook “ThienAn”, “quachthienan” và blog “tinhhinhdatnuocvietnam.blogspot.com” để đăng tải các video clip.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Dũng đã đăng hơn 700 video clip, thu hút hàng triệu lượt xem. Thậm chí, tại thời điểm cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang, Dũng vẫn đang thao tác đăng tải các video có nội dung phản động.

Vì vậy, không thể lập luận, hoạt động đăng tải tin, bài sai sự thật của Dũng là hành vi ngôn luận thông thường. Rõ ràng, hành vi ấy được thực hiện có kế hoạch, có hệ thống, mang tính liên tục trong suốt hơn 1 năm nhằm thực hiện mục đích chống Nhà nước.

Hành vi của Dũng không đơn thuần chỉ xâm phạm tới lợi ích của Nhà nước mà còn gây ra những tác động tiêu cực đời sống xã hội. Những video clip sai sự thật ấy đã gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng sâu rộng đến người tiếp nhận, gây tâm lý hoang mang, lo lắng, nghi ngờ, phẫn nộ trong dư luận, tạo ra những bất ổn trong xã hội.

Hành vi của Dũng thể hiện thái độ chống đối, không tuân thủ luật pháp chung của đất nước. Việc, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Danh Dũng theo Điều 258, Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội.

Qua vụ việc này, mọi người cần cảnh giác khi tiếp xúc với những thông tin trên mạng Internet và mạng xã hội, tránh bị sa vào những “cái bẫy thông tin” mà các đối tượng xấu giăng ra hòng phá hoại sự bình yên của đất nước.

Đức Minh