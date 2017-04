Bắt nhóm đối tượng ép đồng nghiệp đưa tiền để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 18/4, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bắt tạm giam 3 đối tượng Trương Hồng Phong (SN 1998, quê tỉnh Đồng Tháp), Phạm Ngọc Thái (SN 1995, quê tỉnh Sóc Trăng) và Võ Minh Trường (SN 1976, quê tỉnh An Giang), cùng tạm trú tại thị xã Thuận An để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, Phong làm việc tại công ty Gỗ (thị xã Thuận An) thì xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp tên Nguyễn Văn Sửu (SN 1977, ngụ thị xã Dĩ An).

Nhiều lần hai bên gọi điện thoại và nhắn tin chửi nhau, rồi hẹn gặp đánh nhau nhưng mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trong lòng rất muốn trả thù, Phong nghĩ cách thuê người giải quyết mâu thuẫn. Vào tối 12/4, Phong gọi điện thoại cho Thái nói muốn thuê đánh Sửu với giá 500.000 đồng. Nghe Phong đề nghị, Thái đồng ý và rủ thêm Trường cùng tham gia.

Sau đó, Thái điện thoại cho Sửu và hẹn gặp mặt. Trưa 14/4, Thái cùng Trường hẹn Sửu đến quán nước nơi làm việc gặp gỡ. Tại đây, Thái nói với Sửu, có người thuê đánh Sửu với giá 2 triệu đồng.

Lúc này, Thái đưa ra yêu cầu Sửu muốn bỏ qua phải chi cho anh em ít tiền phí. Nói đoạn, Thái yêu cầu Sửu đưa 1,5 triệu đồng tiền nước. Dù bị đe dọa nhưng Sửu vẫn cương quyết trả lời không có tiền.

Khi về nhà, Sửu tiếp tục bị Thái nhắn nhiều tin qua điện thoại đe dọa lấy mạng sống nếu không biết điều. Lo sợ nguy hiểm tới tính mạng, Sửu nhắn tin trả lời đồng ý chi tiền cho Thái.

Sáng 15/4, trong lúc Sửu đưa tiền cho Thái, các hiệp sĩ đội Phòng chống tội phạm cùng Công an phường An Phú có mặt bắt quả tang.

Được biết, Phong, Thái, Trường đều là những người có trình độ học vấn thấp, từ quê đến tỉnh Bình Dương làm công nhân. Phong, Thái ham chơi, thích đàn đúm với nhiều thành phần bất hảo.

Đối tượng Trường đã có gia đình nhưng sống không hạnh phúc. Y thường kết giao với đám thanh niên trẻ đáng tuổi con để nhậu nhẹt.

Sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ ban đầu, Phong, Thái, Trường đã được Công an phường An Phú bàn giao cho Công an thị xã Thuận An xử lý theo quy định của pháp luật.

