Bắt nóng 2 đối tượng đi cướp lấy tiền 'bao' gái

Ngày 26/6, đại diện đội Hình sự đặc nhiệm (đội 3, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) cho biết, tổ trinh sát của đội vừa bàn giao đối tượng Can Chấn Kiên (SN 1985) và Bùi Văn Dũng (SN 1987) cho Công an phường 14, quận 10, TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Kiên tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 10h30, trên đường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn, trinh sát đặc nhiệm phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Khi đến công trường Diên Hồng (phường 4, quận 10), các trinh sát phát hiện đối tượng Dũng lao đến gần một cô gái rồi giật luôn chiếc điện thoại.

Gây án xong, đối tượng chạy về phía đồng bọn đang đợi sẵn hòng tẩu thoát. Nạn nhân quá bất ngờ, chỉ kịp ú ớ hô: “Cướp, cướp”.

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra.

Ngay khi 2 đối tượng vừa ra tay, tổ tuần tra lập tức tiến hành truy đuổi. Kiên và Dũng cố gắng bỏ chạy nhưng sau đó đã bị các trinh sát tóm gọn.

Tại cơ quan điều tra, Kiên và Dũng thừa nhận hành vi cướp giật và khai nhận là dân ăn chơi, không muốn làm việc nên bàn nhau đi cướp.

Dũng khai nhận, muốn có tiền để đi vũ trường, mua thuốc lắc để ăn chơi và "bao" bạn gái, hai tên mới bàn nhau đi ăn cướp.

Hiện, công an đã bàn giao tang vật cho nạn nhân và tiếp tục điều tra làm rõ.

Tô Hương Sen