Mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Thanh (SN 1982), trú tại xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa để điều tra về hành vi lợi dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Thị Thanh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, trong 2 năm 2016 và 2017, khi làm thủ quỹ tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Hoằng Trinh, Thanh đã thu tiền gốc và lãi của 3 hộ vay vốn nhưng không nộp lại quỹ để chiếm đoạt 127 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn phát hiện Lê Thị Thanh đã lập khống 4 hồ sơ vay vốn tại quỹ tín dụng để chiếm đoạt 1,25 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.