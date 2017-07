Hải Phòng: Khởi tố 9x cầm đầu đường dây 'gái gọi' cao cấp

Trước đó, trong quá trình trinh sát, lực lượng Công an quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) phát hiện một đường dây gái gọi cao cấp do Nguyễn Thị Thương (SN 1994, ĐKTT ở đường 12 xã An Đồng, huyện An Dương, hiện ở tại số 8/276 đường Chợ Hàng, quận Lê Chân) cầm đầu.

Đường dây có khoảng 15-20 cô gái xinh đẹp sẵn sàng chờ sự điều hành của "má mì" Thương. Mỗi gái qua đêm với khách, Thương được hưởng 1 đến 1,5 triệu đồng, “ tàu nhanh” từ 500 đến 700 nghìn/lượt...

Đối tượng Nguyễn Thị Thương.

Cách thức hoạt động của "má mì" Thương khá tinh vi. Thương thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự theo dõi của công an. Buổi tối, "má mì" lang thang đến các vũ trường, khách sạn để câu dẫn khách có nhu cầu mua dâm.

Đối tượng Thương hay nhắm đến là các “đại gia”. Khi đã tiếp cận được "con mồi", Thương để lại số điện thoại, hẹn thời gian và địa điểm. Địa điểm để mua bán dâm thường được Thương lựa chọn là các khách sạn lớn trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung nhiều ở khu vực quận Hồng Bàng.

Khoảng 21h30 ngày 19/7, lực lượng trinh sát Công an quận Hồng Bàng đã ập vào một khách sạn trên đường Điện iên Phủ, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi bán dâm.

Tại cơ quan CSĐT, danh tính của 3 đối tượng được xác định gồm: Hoàng X.T. (23 tuổi, trú tại huyện Kiến Thuỵ); Trọng B.N. (28 tuổi, trú tại thị trấn An Dương); Trần Thị H. (27 tuổi trú tại quận Lê Chân). Cả 3 cùng khai nhận được Nguyễn Thị Thương điều đến khách sạn này tiếp khách với giá 2 triệu đồng/người/lượt, sau đó phải trả cho Thương 500 nghìn mỗi người.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thương để điều tra.

Nguyễn Dịu