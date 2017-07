Bắt quả tang 10 'nam thanh, nữ tú' 'bay lắc' tại quán karaoke

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, khoảng 1h sáng ngày 23/7, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam đã kiểm tra hành chính tại quán karaoke Music Word, thuộc thị trấn Đồng văn, huyện Duy Tiên, do Nguyễn Thành Công (SN 1988, trú xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên) làm chủ.

Cơ quan Công an bắt quả tang 10 nam, nữ có biểu hiện sử dụng ma túy.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện và bắt quả tang 10 đối tượng (7 nam, 3 nữ) đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát 8888.

Qua khám xét tại chỗ, cơ quan công an thu giữ 5,5 viên nén màu xanh (nghi là ma túy), 13 điện thoại di động, gần 25 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.

Các đối tượng khai nhận, số viên nén màu xanh trên là ma túy tổng hợp. Chúng mua về để "bay lắc", phục vụ cuộc vui.

Tang vật thu giữ được trong phòng karaoke.

Hiện, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho Công an huyện Duy Tiên để điều tra làm rõ.

Công Đức