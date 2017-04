Bắt quả tang 'con nghiện' đang bán ma túy kiếm lãi

Ngày 13/4, Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã bàn giao đối tượng Bùi Văn Sáng (30 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) cho Công an thị xã Thuận An để tiếp tục điều tra xử lý hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trưa 12/4, câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phối hợp với Công an phường An Phú tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Tới khu vực khu phố 3, phường An Phú, lực lượng chức năng phát hiện Sáng đang đứng giao một gói màu trắng cho người đàn ông lạ. Nghi là ma túy, lực lượng chức năng tiến hành áp sát kiểm tra và đưa cả hai về trụ sở công an để làm việc.

Đối tượng và tang vật thu giữ.

Tại đây, Sáng thừa nhận đang giao ma túy và bản thân cũng nghiện nặng. Để có tiền, Sáng mua lại “hàng” từ “đại lý” rồi chia nhỏ lẻ bán lại cho người khác để thu lời.

Đối tượng khai mua ma túy từ một người đàn ông nhưng chỉ giao dịch qua điện thoại rồi tới lấy chứ không biết địa điểm cụ thể của người phân phối. Sáng đã mua đi bán lại nhiều lần.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Phùng Sơn