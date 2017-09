Bắt quả tang nhiều đối tượng nghi vấn mua bán tiền giả

Ngày 4/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra nơi ở của Trần Duy Thanh (30 tuổi) tại phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy in, laptop, máy scan, giấy tờ nghi có liên quan tới hoạt động mua bán, vận chuyển tàng trữ tiền giả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 30/8, tổ tuần tra thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an tỉnh Tiền Giang) kiểm soát trên khu vực khu phố 2, phường 10, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì phát hiện và bắt quả tang Thành cùng Nguyễn Long Bình (23 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, Thuận An) đang có hành vi giao dịch, mua bán loại giấy bạc giống tiền Việt Nam có mệnh giá loại 500.000 đồng (nghi vấn là tiền giả).

Số tiền này 2 đối tượng mua bán với Đinh Văn Chiến (44 tuổi), Đinh Vũ Linh (24 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).

Tang vật công an thu giữ gồm 154 tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng, 2 xe máy, 5 điện thoại di động và gần 21 triệu đồng cùng một số tờ giống tiền của nước ngoài.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phùng Sơn