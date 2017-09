Bắt tên cướp xe SH thủ súng điện, bình xịt hơi cay 'phòng thân'

Ngày 9/9, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, câu lạc bộ (CLB) Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã bàn giao đối tượng Đặng Thanh An (SN 1989, ngụ xã Phú Hòa, huyện Củ Chi, TP.HCM) cho Công an phường Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một).

Trước đó, An bị nhóm “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa khống chế, bắt giữ để làm rõ đối tượng liên quan đến vụ cướp xe SH của một người phụ nữ.

Nhóm "hiệp sĩ" khống chế tên cướp táo tợn.

Theo đó, tháng 8/2017, các “hiệp sĩ” CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Mụi (SN 1991, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) về việc bị cướp chiếc xe hiệu SH150i màu trắng.

Chị Mụi cho biết, trong lúc tham gia giao thông, chiếc xe khá lớn, nặng nề nên chị đã nhờ một thanh niên lạ mặt quay đầu xe giúp mình. Không ngờ, sau khi được trao chìa khóa, đối tượng bất ngờ nổ máy, rú ga chạy mất.

Nhận được tin báo, các “hiệp sĩ” lập tức đến nhà chị Mụi xác minh, nắm bắt thông tin, truy tìm tên cướp táo tợn. Từ miêu tả của nạn nhân, các “hiệp sĩ” dần phác họa chân dung tên cướp, tỏa ra khắp các địa bàn đã khoanh vùng truy tìm đối tượng tình nghi.

Đêm 8/9, trong lúc tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa, “hiệp sĩ” Hải phát hiện đối tượng có nhiều dấu hiệu khả nghi. Ngay lập tức, anh Hải âm thầm đeo bám, theo dõi. Sau ít phút quan sát, anh Hải phát hiện đối tượng khả nghi có nhiều nét tương đồng với kẻ đã cướp xe của chị Mụi.

Các "hiệp sĩ" áp giải đối tượng cướp xe máy về trụ sở công an.

Như “đánh hơi” được có người theo dõi, đối tượng ma mãnh đón taxi đi về hướng huyện Củ Chi (TP.HCM). Không để đối tượng tình nghi thoát thân và sợ tên này manh động cướp taxi, nhóm “hiệp sĩ” tiếp tục kiên trì đeo bám.

Đến đường Tỉnh lộ 15 (xã Tân Quy, huyện Củ Chi), đối tượng xuống xe, vào quán cà phê T.L. ngồi chờ bạn. Đúng lúc này, các “hiệp sĩ” cũng âm thầm đi vào quán, bao vây đối tượng. Bất ngờ, đối tượng nhận ra “hiệp sĩ” Hải nên đứng vụt dậy, rút súng điện và bình xịt hơi cay trong người ra hòng chống trả để thoát thân.

Tuy nhiên, các “hiệp sĩ” đã kịp thời ập vào khống chế, bắt gọn tên cướp manh động. Trên đường được các “hiệp sĩ” đưa về trụ sở công an, đối tượng liên tục chối tội, không thừa nhận mình đã cướp xe của chị Mụi. Tuy nhiên, bằng nhiều bằng chứng thuyết phục, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận.

Súng bắn điện và bình xịt hơi cay của tên cướp táo tợn.

Tại trụ sở Công an phường Chánh Nghĩa, đối tượng khai tên Đặng Thành An. An cũng thừa nhận đã cướp xe của chị Mụi và đem bán tại TP.HCM lấy 18 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Đối tượng cũng khai nhận đã có 1 tiền án về tội Giết người cướp tài sản và bị tuyên phạt hơn 8 năm tù giam.

Đối tượng khai nhận, y cải tạo tốt nên được giảm án 34 tháng và vừa được tại ngoại cách đây 1 năm.

Hiện, Công an phường Chánh Nghĩa đã chuyển vụ việc lên đội Cảnh sát điều tra, Công an TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục mở rộng điều tra.