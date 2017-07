Bắt thanh niên 17 tuổi cướp của, đâm chủ cửa hàng tạp hóa

Ngày 18/7, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Hữu Trí (SN 2000, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 13h, ngày 15/7, Trí vào cửa hàng tạp hoá của bà V.T.T.T. (SN 1961, ngụ khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) làm chủ, giả vờ mua hàng.

Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, đối tượng đã rút hung khí khống chế và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà T. gây thương tích nặng. Bị tấn công, nạn nhân chỉ kịp hô lên vài tiếng cầu cứu. Sợ bị vây bắt, Trí hoảng hốt bỏ chạy khỏi hiện trường.

Người dân sống cạnh nhà bà T. nghe tiếng la thất thanh của nạn nhân liền chạy qua. Đến cửa hàng của bà T., mọi người phát hiện bà nằm gục trên vũng máu lớn. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch.

Thiếu niên 17 tuổi cầm hung khí đi giết người cướp tài sản.

Nhận tin báo, Công an thị xã Tân Uyên và Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những người liên quan. Từ những dấu vết và thông tin thu thập được, công an xác định Trí là đối tượng tình nghi lớn nhất trong vụ việc nên tung các trinh sát đi truy tìm.

Sau 24 giờ tìm kiếm, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được thiếu niên 17 tuổi khi y đang trốn tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Tại trụ sở công an, Trần Hữu Trí khai nhận, không có tiền tiêu xài và chơi game, đối tượng đã đến cửa hàng tạp hoá dùng dao đâm bà T. để cướp tiền.

Phùng Sơn