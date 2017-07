Bắt trộm bò hàng xóm giết thịt để làm mồi... nhậu

Ngày 25/7, thông tin từ ban Công an xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao 2 đối tượng bắt trộm bò hàng xóm, giết thịt làm mồi nhậu cho Công an huyện Con Cuông điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, đêm 23/7, trong lúc đi tuần tra, Công an xã Bình Chuẩn phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, khi đang làm thịt gia súc tại dốc Kẻm Tẹ, bản Nà Cọ.

Đối tượng Vi Văn Lê và Lô Văn Đức tại cơ quan công an.

Trước đó, ông Lô Văn Tình, trú bản Nà Cọ trình báo bị mất một con bò, nên lực lượng tuần tra nghi ngờ 2 người này đang có hành vi mờ ám. Vì vậy, lực lượng công an xã đã mời 2 người đàn ông về trụ sở, lấy lời khai để làm rõ sự việc. Danh tính các đối tượng nhanh chóng được xác định là Lô Văn Đức (SN 1986) và Vi Văn Lê (SN 1968), đều trú tại bản Nà Cọ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vì thèm lòng bò uống rượu nhưng không có tiền mua nên bàn nhau bắt trộm bò của anh Lô Văn Tình (hàng xóm) giết thịt, làm mồi nhậu.

Kiểm tra tại nhà 2 đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ một bộ lòng, xương của con bò vừa bị giết thịt.

Xuân Chinh