Bắt xe tải vận chuyển hàng lậu có giá trị gần 400 triệu đồng

Tối 25/9, tin từ phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ số lượng lớn.

Chiếc xe tải chở hàng lậu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 1h30 ngày 25/9, trong lúc đang tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đường tránh Huế thuộc địa phận xã Hương Thọ, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đội Chống buôn lậu thuộc phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện xe tải mang BKS: 73C - 033.46 do tài xế Nguyễn Đức Thiện, trú tại phường Quảng Thuận, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình điều khiển theo hướng Nam - Bắc, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Toàn bộ lô hàng có giá trị ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều loại hàng hóa như: Vali, kem nhuộm tóc, giày dép, máy bơm, máy phát điện… tất cả số hàng trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin từ CQĐT, ước tính lô hàng này có giá trị khoảng 400 triệu đồng.

Bước đầu, tài xế Nguyễn Đức Thiện khai nhận, số hàng trên được một số chủ hàng thuê vận chuyển từ TP.Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Hiện, công an đã thu giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Định