Bé 4 tuổi tử vong: Bệnh viện thừa nhận nhân viên cư xử chưa đúng mực

Liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi tử vong không rõ nguyên nhân vừa qua, ngày 25/4, lãnh đạo bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An cho biết, sau khi nhận được phản ánh của gia đình đã lập hội đồng khoa học chuyên môn để làm rõ vụ việc.

Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Phúc T. (SN 2012), trú xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An nhập viện vào lúc 0h30 ngày 14/4, tại khoa Bệnh nhiệt đới. Vào thời điểm này, ca trực gồm có bác sĩ Nguyễn Văn Sơn cùng 2 điều dưỡng Trần Khánh Hải và Trần Thị Hòa.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật, da niêm mạc hồng, mạch nhanh. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán đây là hội chứng não cấp nên được xử lý hạ sốt, cho thuốc an thần chống co giật.

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đến 15h45 ngày 14/4 (tức sau 15 giờ điều trị) bệnh nhân đã tử vong. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là suy đa tạng không phục hồi, hội chứng não cấp, sốt cao co giật (sốt ác tính).

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của gia đình, bệnh viện đã tổ chức cuộc họp gồm ban giám đốc, hội đồng khoa học chuyên môn, và các phòng khoa liên quan để xem xét, phân tích về vụ việc xảy ra. Tiếp đó, bệnh viện đã gửi công văn trả lời ý kiến phản ánh của gia đình.

Theo công văn, bệnh viện thừa nhận, trong thời gian nằm tại khoa, các bác sỹ giải thích tình trạng bệnh nhân nặng nhưng chưa tiên lượng được diễn biến bệnh quá nhanh và cấp tính dẫn đến tử vong. Vì chưa tiên lượng được diễn biến bệnh nên thái độ xử lý thiếu quyết liệt, chủ động. Trong quá trình tiếp xúc với người nhà, nhân viên đã có thái độ cư xử chưa đúng mực như nói to, cáu gắt với người nhà.

Tuy nhiên, bệnh viện cũng khẳng định bác sĩ đã thực hiện y lệnh tiêm 2 loại thuốc là đúng phác đồ điều trị, không có sự nhầm lẫn. Thuốc tiêm không phải 2 liều an thần mà là 1 ống Danotal và Dexamethason theo phác đồ điều trị của bộ Y tế.

Công văn bệnh viện trả lời cho gia đình về vụ việc xảy ra.

Với những yếu kém trên, hội đồng chuyên môn và hội đồng kỷ luật bệnh viện yêu cầu tất cả bác sĩ và điều dưỡng ở các khoa liên quan đến sự việc trên phải tự nghiêm túc xem xét lại trình độ chuyên môn, tinh thần thái độ để rút kinh nghiệm….

Riêng đối với điều dưỡng Trần Khánh Hải, bệnh viện quyết định không để điều dưỡng Hải trực tiếp làm công tác chuyên môn mà chuyển đến công tác tại nhà giặt của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Liên quan đến vấn đề này, anh Nguyễn Độ (SN 1976, bố cháu T.) cho biết, đã nhận được công văn trả lời của bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An. “Tuy nhiên, gia đình vẫn chưa đồng ý cách giải thích trên về cái chết của con trai tôi. Ngoài ra, hình thức kỷ luật của bệnh viện đối với các nhân viên là quá nhẹ, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng”, anh Độ nói.

Cho rằng bác sĩ tắc trách, gia đình đã đến yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu T.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đưa, tối 14/4, hàng chục người nhà của cháu Nguyễn Phúc T. (SN 2012), trú xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã tập trung 'quây' bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để yêu cầu các bác sĩ và ban giám đốc làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của cháu bé.

Được biết, gia đình anh Nguyễn Độ có 3 người con đều có dấu hiệu sốt và ho, trong đó cháu T. có biểu hiện nặng nhất nên được đưa vào bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Tuy nhiên, sau một thời gian chữa trị, bé đột ngột tử vong.

