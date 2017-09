Ngày 18/9, báo điện tử Người Đưa Tin đã có bài viết: Nghệ An: Khởi tố vụ án bé gái thiểu năng trí tuệ 10 tuổi bị dâm ô, phản ánh, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh An (SN 1961) ở khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn về hành vi dâm ô với bé Nguyễn Quỳnh A. (SN 2007), ở cùng thị trấn.

Cùng ngày cũng đã có hàng chục tờ báo điện tử đưa thông tin trên. Đặc biệt, vụ án ngay lập tức đã “nóng” trên các trang mạng xã hội với rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận thể hiện sự bức xúc trước hành vi của Nguyễn Thanh An đối với một cháu bé bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ.

Nguyễn Thanh An một mực từ chối hành vi dâm ô mà chỉ thừa nhận có cho cháu Quỳnh A. 10.000 đồng để nhờ đi mua kẹo.

“Vụ án đã kéo dài hơn 2 tháng, tại sao đến nay chỉ khởi tố chứ không bắt tạm giam. Không thể để cho “yêu râu xanh” nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay pháp luật không thể nương tay”, một ý kiến trăn trở.

Giải thích băn khoăn này, đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, chúng tôi đã khởi tố và tống đạt các quyết định khởi tố. Nhưng do đối tượng đang điều trị ở bệnh viện nên chưa tiến hành bắt tạm giam. Nếu quá trình làm việc tiếp theo mà đối tượng không chấp hành thì chúng tôi sẽ bắt tạm giam.

Cháu Quỳnh A. bị thiểu năng từ nhỏ, sự việc đã khiến dư luận thực sự bức xúc.

Trước đó, sau khi báo chí thông tin việc gia đình cháu Quỳnh A. tố con mình bị hiếp dâm, dâm ô ngay tại bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn, Nguyễn Thanh An cũng đã có đơn gửi một số cơ quan báo chí “kêu oan”.

Nội dung đơn cho rằng, đúng là ngày 14/7 trong lúc Nguyễn Thanh An điều trị ở khoa Nội, bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn thì có cháu Quỳnh A. vào chơi. An đã cho cháu A. 10.000 đồng và nhờ cháu đi mua 2.000 đồng kẹo ngậm.

Trao đổi qua điện thoại Nguyễn Thanh An thừa nhận, mình đã viết đơn và kêu oan rằng mình vô tội.

Trong khi đó theo Trưởng Công an huyện Nam Đàn Cao Tiến Mai thì đây là một vụ án phức tạp nên cần làm thận trọng nhưng quyết liệt.

“Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh An luôn báo bị bệnh, hết nhập viện rồi ra viện và lại nhập viện. Tuy nhiên tôi khẳng định, đến nay dựa vào các tài liệu thu thập thì việc khởi tố là không oan”, đại tá Cao Tiến Mai nhấn mạnh.

Trọng Đức