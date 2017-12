Kinh tế TP.HCM năm tới có nhiều thuận lợi và cơ hội

Trước đó, vào đầu giờ làm việc buổi chiều, các đại biểu HĐND TP.HCM thảo luận và thông qua Nghị quyết thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa được Quốc hội thông qua.

Các đại biểu cũng thảo luận và thông qua Nghị quyết Nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018; Thảo luận và thông qua Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua các Nghị quyết, tờ trình của HĐND TP.

Tại phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu HĐND cũng đã thông qua 31 Nghị quyết, tờ trình về tăng mức thu lệ phí, về chế độ hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014 của Chính phủ… 100% đại biểu HĐND đã thông qua các Nghị quyết, tờ trình của HĐND TP.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa IX đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp.

HĐND TP.HCM đã thảo luận và thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại năm 2017 đạt nhiều kết quả khả quan, khá toàn diện, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết HĐND. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, so với Nghị quyết HĐND kỳ họp trước còn một số mặt hạn chế, yếu kém và đứng trước nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Nhiều hạn chế được chỉ ra từ các kỳ họp trước vẫn chưa được khắc phục như: Tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp thành lập mới chưa đạt kế hoạch, năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh chưa cao, môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư thiếu cơ chế hấp dẫn…

Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, vệ sinh ATTP, dịch bệnh, bạo hành trẻ em…còn diễn biến phúc tạp, có mặt còn nghiêm trọng hơn.

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 sẽ tiếp tục phục hồi, có nhiều thuận lợi và cơ hội. Có động lực từ các Nghị quyết của TW, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức còn lớn và khó lường, chưa dự báo hết, lợi thế cạnh tranh của TP nhiều mặt đang giảm và có xu hướng giảm…

Thực hiện nghị quyết của của Quốc hội thông qua một số cơ chế đặc thù cho TP.HCM, các nghị quyết HĐND TP, chính quyền các cấp của TP cần quán triệt nhuần nhuyễn các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân… để thực hiện trọng trách của mình.

HĐND TP yêu cầu UBND TP tiếp thu ý kiến của đại biểu, có các giải pháp mạnh mẽ để triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Chú trọng các giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo niềm tin để huy động nguồn lực còn dồi dào trong nhân dân. Phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách, khẩn trương xây dựng và trình HĐND các nội dung được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để thí điểm cơ chế đột phá cho TP đi vào cuộc sống. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND TP năm 2018 trên tinh thần phát triển kinh tế phải đồng thời với sự phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế…đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.