Bệnh nhân đau thần kinh tọa tử vong: Công bố kết luận nguyên nhân

Trước đó, vào ngày 29/11, ông Trần Văn Đ. (SN 1970), trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đau khắp người, đi lại khó khăn, nên đã xuống bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đau dây thần kinh tọa, vì vậy ông Đ. đã ở lại nhập viện điều trị. Đến ngày 3/12, do tình trạng nguy kịch nên bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đến nơi, sau khi kiểm tra thì các bác sĩ ở đây cho hay bệnh nhân đã tử vong. Cho rằng nguyên nhân tử vong của ông Đ. không rõ ràng, gia đình đã mang thi thể quay trở lại bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An và yêu cầu các bác sĩ tại đây giải thích.