Hiện khoa Nhiễm- Thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 1 đang có hơn 50 trẻ điều trị nội trú, trong đó lúc nào cũng có vài ca nặng.

Trao đổi với báo chí, BS.Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm- Thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 1 chia sẻ, bệnh tay chân miệng đang vào mùa và kéo dài từ 1 đến 2 tháng tới đây. Dự kiến, phải đến tháng 11 mới giảm bớt. Tuy số ca nhập viện không quá nhiều nhưng bắt đầu có những ca nặng, buộc phải thở máy.

Theo BS Khanh, khoảng 90% bệnh nhi có thể được điều trị ngoại trú tại nhà. Khi điều trị tại nhà, nếu bé sốt cao quá 2 ngày, sốt cao khó hạ, có hiện tượng nôn ói… phụ huynh phải đưa bé đi khám ngay.

Mỗi tuần Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận điều trị cho khoảng 50-60 trẻ mắc chân tay miệng (Ảnh Zing.vn)

Trường hợp có các triệu chứng nặng hơn như giật mình, yếu tay chân, da nổi bông, khó thở… các bậc cha mẹ phải đưa trẻ nhập viện lập tức, vì bệnh có thể bệnh đang diễn tiến nặng. Những bé bị biến chứng nặng thường do cơ địa, do chủng virus mắc phải hay do quá nhỏ tuổi, càng nhỏ tuổi càng nguy hiểm.

Trước tình hình bệnh tay chân miệng đang vào mùa, trao đổi với PV, TS.Trần Đắc Phu, Cục trưởng cục Y tế dự phòng (bộ Y tế) đã đưa ra những khuyến cáo dưới đây:

Dấu hiệu đặc trưng của bệnh tay chân miệng:

+ Sốt, đau họng, đau miệng.

+ Loét miệng với vết loét đỏ hay phỏng nước ở niêm mạc miệng, lợi, lưỡi.

+ Phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông.

Bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp và dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Cách phòng bệnh:

+ Cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em).

+ Thức ăn cho trẻ cần bảo đảm đủ chất dinh dưỡng; ăn chín, uống chín.

+ Vật dụng ăn uống phải được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi);

+ Sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi;

+ Không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng.

+Trẻ bị TCM cần tránh thức ăn cay, nóng; chỉ dùng thức ăn lỏng. Sữa pha xong nên để ngăn mát cho trẻ dễ uống.

+Trẻ phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho các trẻ khác.

+Trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác.

N.Giang