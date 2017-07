Bí ẩn những cặp đa sinh: Hạnh phúc khi biết mình có hai ‘thiên thần'

Hạnh phúc bất ngờ

Chị Trần Thị Xuân Bình (ngụ ở quận 2, TP.HCM) là mẹ của hai bé song sinh Phạm Thục Đoan và Phạm Thiện Mỹ. Cũng như bao nhiêu bà mẹ khác, trong thời gian mang thai, chị nôn nóng và trông ngóng “thiên thần” của mình từng ngày, từng giờ. Khi thai nhi được 6 tuần tuổi, chị cùng chồng đi siêu âm và được bác sĩ cho biết chị đang mang thai một bé khỏe mạnh.

Chị Bình nhớ lại: “Không hiểu sao lúc đó tự dưng tôi lại không vui. Trong tôi có cảm giác như thiếu thiếu một cái gì đó. Bây giờ nhớ lại, cảm giác lúc đó vẫn còn nguyên. Khi cái thai được 9 tuần tuổi, tôi và chồng đi tái khám thì được các bác sĩ thông báo tôi có thêm 1 bé. Lúc ấy, tôi và chồng vừa bất ngờ vừa hạnh phúc đến mức không nói nên lời”.

Chị Bình cùng hai con Thục Đoan và Thiện Mỹ.

Về đến nhà, chị Bình báo tin cho người thân biết mình mang song thai. Mọi người đều bất ngờ và vô cùng hạnh phúc khi biết sắp chào đón thêm 2 thành viên mới.

Chị nói: “Tôi và chị gái cũng là chị em sinh đôi. Từ nhỏ, hai chị em luôn được mọi người yêu mến. Khi ấy, chúng tôi làm gì cũng cùng nhau, mặc gì, ăn gì cũng giống nhau. Vì thế khi lập gia đình tôi ước mình sẽ sinh được một cặp giống như tôi và chị. Không ngờ điều ước của tôi đã thành sự thật. Mẹ tôi còn vui hơn. Bà mong cháu lớn thật nhanh để bà được chăm sóc”.

Từ ngày biết chị Bình mang song thai, chồng chị cũng vô cùng hạnh phúc. Sau một ngày làm việc vất vả, về nhà, khi thấy vợ và nghĩ đến 2 đứa con sắp chào đời, bao mệt nhọc trong anh đều tan biến. Anh không cho chị Bình đi làm bằng xe máy nữa mà đưa đón chị mỗi ngày. Cả gia đình ngập tràn trong hạnh phúc khi biết sắp đón thêm 2 bé gái.

Hằng đêm, thay vì xem phim hay ngồi vùi mình vào máy vi tính, vợ chồng chị bắt đầu đọc những cuốn sách viết cho bà mẹ mang song thai, sách viết về cách chăm sóc và dạy dỗ con... Anh chị cũng cho 2 bé trong bụng thường xuyên nghe nhạc.

Chị vỡ òa hạnh phúc khi có hai bé gái giống nhau như 2 giọt nước.

Chị cho biết, vợ chồng chị đều có cảm giác vô cùng lạ lẫm khi chứng kiến 2 em bé đang phát triển từng ngày. “Thật may mắn, khi mang thai 2 bé, tôi không hề bị nghén. Trái lại, tôi ăn rất nhiều. Có lẽ vì thế, hai “thiên thần” đang thành hình trong cơ thể tôi phát triển rất khỏe mạnh”, chị Bình chia sẻ.

Thế rồi, ngày 28/10/2005 trở thành ngày chị không bao giờ có thể quên. Sau bao tháng ngày chờ đợi, lần đầu tiên chị được ngắm nhìn 2 “thiên thần” của mình.

Niềm vui vừa đến, cơ cực theo sau

Sau niềm hạnh phúc khi đón chào 2 đứa con sinh đôi, gia đình chị Bình bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chăm sóc, nuôi dạy. Chị cho biết, dù rất hạnh phúc nhưng nuôi trẻ sinh đôi sẽ cực gấp đôi những bà mẹ sinh đơn.

Từ lúc thụ thai cặp song sinh, chị Bình đã cảm nhận rõ sự khó khăn. Bụng của chị căng gấp đôi bình thường, kéo theo cảm giác mệt mỏi và nặng nề hơn những bà bầu khác. Chị ăn rất nhiều nhưng luôn cảm thấy bấy nhiêu lượng đồ ăn không đủ cung cấp dinh dưỡng cho hai bé.

Chị Bình và 2 "thiên thần" lúc còn bé xíu.

Khó khăn nhất là những ngày cuối của thai kỳ. Chị cho biết, thời điểm ấy, tưởng như chị không thể lê bước. Cơ thể chị như bị vật nặng đè lên, trì xuống. Những lúc ấy, chị chỉ ước có thể nằm một chỗ đợi đến ngày sinh. Ngoài sự mệt mỏi của cơ thể, chị Bình còn phải đối mặt với áp lực tinh thần do quá lo lắng.

Chị cho biết: “Các ca sinh đôi thường có nhiều biến chứng hơn so với sinh một con. Do đó, khả năng phải sinh mổ chiếm đến 80% so với các mẹ mang đơn thai. Vì vậy, những tuần cuối thai kỳ, tôi đi khám thai thường xuyên và chọn cho mình phương pháp sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và 2 bé”.

Khi 2 bé chào đời, cuộc sống vợ chồng chị Bình bắt đầu gặp nhiều khó khăn hơn và gần như bị đảo lộn. Chị chưa từng nghĩ việc chăm 2 đứa con song sinh sẽ ngốn hết toàn bộ quỹ thời gian của mình.

Chị cho biết, chỉ lo cho 2 đứa con thôi, chị đã không còn thời gian để nghĩ đến việc khác. Thậm chí, chị không kịp ăn, không kịp ngủ. Nếu không nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ chồng, người thân trong gia đình, có lẽ chị sẽ không thể kham nổi.

Chị Bình cũng có người chị gái song sinh nên chị hiểu con hơn những bà mẹ khác.

Chị Bình cho biết: “Sinh đôi nghĩa là áp lực của người mẹ cũng tăng gấp đôi. Ngoài việc chăm sóc cho hai bé phát triển tốt, tôi còn phải chăm sao cho 2 bé có chiều cao, cân nặng bằng nhau. Lúc mới sinh, một bé nặng 2,6kg, bé còn lại nặng 2,8kg. Tháng đầu tiên, 2 bé tăng đều mỗi bé 1,4kg. Khi cho các bé ăn, tôi luôn phải đau đầu trong việc căn chỉnh sao cho các bé vừa đủ dinh dưỡng, vừa phát triển đều, có cân nặng bằng nhau”.

Rất may, chị Bình cũng có người chị gái song sinh nên chị hiểu con hơn những bà mẹ khác. Chị cho biết: “Bản thân mình cũng là con sinh đôi nên khi làm mẹ, tôi hiểu tâm tư, tình cảm của con hơn. Qua đó, tôi có thể dạy dỗ các bé tốt hơn như làm sao để 2 bé sinh đôi luôn thuận hòa với nhau, không cãi cọ, tranh giành với nhau. Có những kỹ năng rất là nhỏ, nhưng thật sự mình phải rèn con ngay từ bé. Ngày nhỏ, tôi đã rèn các bé với phương pháp 3 không: Không kẹo, không nước đá, không nước ngọt. Hầu hết 2 bé vẫn giữ được thói quen đó. Vì vậy, đến giờ 2 bé vẫn có hàm răng tốt và khỏe”.

Ngoài việc chăm sóc cho hai bé kỹ lưỡng từng chút, chị Bình còn cùng các con tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích để tăng tính hoạt bát, nhanh nhẹn và tự tin hơn trước đám đông.

Tuy có lúc chị đã phải thốt lên rằng, “chẳng khác nào đang ở chung với 2 khỉ con hoang dã lộn xộn và nghịch ngợm” nhưng với chị, việc sinh đôi là niềm hạnh phúc vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng được tận hưởng. Bây giờ, 2 bé đã được 12 tuổi và cao hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Cả 2 đều rất dễ thương, thông minh và ngoan ngoãn.

Chị cho biết, chị vô cùng may mắn khi được chứng kiến 2 cô con gái bé bỏng của mình lớn lên từng ngày. Đó là niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời mà chỉ những bà mẹ sinh đôi mới có được.

Hoàng Dung Nhi