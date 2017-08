Trước đó, Vũ Văn Bình (SN 23/02/1998, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) phạm tội Giết người và bị bắt tạm giam, chờ ngày đưa ra xét xử.

Trong thời gian tạm giam, bị cáo này tiếp tục phạm tội mới khi ra tay đánh bạn cùng buồng giam là Đỗ Đăng Dư (SN 1998, trú tại huyện Chương Mỹ) dẫn đến tử vong.

Bị cáo Vũ Văn Bình tại phiên xét xử đánh chết Đỗ Đăng Dư.

Ngày 22/9/2016, TAND TP.Hà Nội đã đưa vụ án cố ý gây thương tích ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Bình 10 năm tù về tội danh trên.

Theo thông tin luật sư cung cấp, ngày 15/8 tới đây, TAND TP.Hà Nội tiếp tục đưa bị cáo Vũ Văn Bình ra xét xử về tội Giết người.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Do có mâu thuẫn đánh nhau trước đó với anh Nguyễn Văn M. (SN 1994, trú tại thôn Đông Hạ, Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội) nên khoảng 19h ngày 19/5/2015, khi đang đứng xem văn nghệ ở hội trường trường cao đẳng Bắc Bộ, một nhóm học sinh gồm: Vũ Văn Bình, Nguyễn Minh Hiếu (SN 19/8/1998), Đoàn Minh Ngọc (SN 4/4/1997) cùng trú tại huyện Chường Mỹ, Bùi Văn Châu (SN 29/7/1999, chỗ ở phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thía đến đánh anh M. trả thù. Hậu quả, anh M. tử vong.

Quá trình giải quyết vụ án, bị can Nguyễn Văn Thía đã tử vong nên cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Thía.

Diễn biến phiên xét xử tới đây, báo Người Đưa Tin tiếp tục cập nhật tới quý bạn đọc.

Thúy An